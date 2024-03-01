تمدید الاقتراع في جمیع مراکز ایران الانتخابیة حتى الثامنة مساء
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اعلنت لجنة الانتخابات في ايران تمديد الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية بالبلاد حتى الساعة 8 مساء.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان : أنه نتيجة الاقبال الكبير وتواصل توافد المواطنين على مراكز الاقتراع تم تمديد الإقتراع في جميع المراكز الإنتخابیة بإيران حتى الساعة 8 مساء.
وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها صباح اليوم الجمعة، أمام الناخبين الإيرانيين في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.