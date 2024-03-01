وزیر خارجیة إیران یدلي بصوته في الانتخابات البرلمانیة

وكان وزير الخارجية الإيراني نشر على صفحته الشخصية في انستغرام منشوراً ، ودعا أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة الحماسية في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة والدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

وكتب: المشاركة الحماسية في الانتخابات ستشكل الأرضية لانتخاب برلمان قوي وبالتالي سندا شعبيا لاتخاذ خطوات كبيرة في السياسة الخارجية للجهاز الدبلوماسي.

وأكد أمير عبداللهيان أن الانتخابات هي مظهر من مظاهر القوة الوطنية لإيران القوية.

وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها صباح اليوم الجمعة، أمام الناخبين الإيرانيين في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

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