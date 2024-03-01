قائد الثورة: اعین شعوب العالم تترقب الوضع في ایران الیوم

وسماحة قائد الثورة الاسلامية قال ذلك صباح اليوم الجمعة، حيث ادلى بصوته لاختيار نواب البرلمان الثاني عشر، واعضاء مجلس خبراء القيادة السادس في ايران الاسلامية.

واضاف سماحته : انني ادعو الباري تعالى ان يبارك هذا اليوم للعشب الايراني العزيز، وان يكلل جهوده وجمهود كل المسؤولين القائمين على تنظيم الانتخابات، بالنتائج المرجوة وبما يصب في مصالح هذا الشعب.

كما وجه قائد الثورة الاسلامية النصح للشعب الايراني، قائلا : تسابقوا في اعمال البرّ على الاخرين، وبادروا قدر الامكان الى الادلاء بأصواتكم في صناديق الاقتراع خلال الساعات الاولى من بدء الانتخابات.

وبدات منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، انتخابات مجلس الشورى الاسلامي لدورتها الـ 12، وايضا الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، في انحاء محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات، ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، لجمهورية ايران الاسلامية.

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