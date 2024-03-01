قائد الثورة الاسلامیة یدلى بصوته فی الانتخابات

وقال سماحة آية الله خامنئي بعد الادلاء بصوته في الإنتخابات: أوصي الشعب الإيراني ان يتسابق في مثل هذه الاعمال كما اوصانا القران الكريم، قائلا: على الشعب الإيراني ان يعلم بان انظار العالم شاخصة نحو هذا الاستحاق الانتخابي ونتائجه.

واكد سماحته: على الشعب الإيراني ان يدخل بمشاركته في قلوب الأصدقاء والغضب في قلوب الأعداء.

يذكر ان الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى الاسلامي واختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة ستجريان بالتزامن معا اليوم الجمعة 1 اذار/مارس في عموم البلاد.

endNewsMessage1