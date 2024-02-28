رئیسي یحضر قمة الدول المصدرة للغاز في الجزائر

ووفدا اقتصاديا رفيع المستوى سيرافق رئيسي في زيارته المرتقبة السبت المقبل الى الجزائر؛ بهدف تعزيز التعاون بين ايران والمنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية وايضا توسيع العلاقات مع الدول الاسلامية والرديفة.

علما ان زيارة رئيسي للجزائر، تعد الرابعة من نوعها وتأتي بعد مرور 14 عاما على اخر زيارة قام بها رئيس ايراني الى هذا البلد.

وفي اليوم الاول من زيارته، سيحضر الرئيس الايراني اعمال القمة الـ 17 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث سيلقي كلمة بالمناسبة، فضلا عن اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه وعدد من كبار مسؤولي الدول الاعضاء، للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي اليوم الثاني (الاحد المقبل) ستقام مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية اية الله رئيسي، في قصر الرئاسة الجزائرية برعاية رئيس جمهورية هذا البلد "عبد المجيد تبون"، ويليه فورا اجتماع مشترك بحضور اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم الجزائريين.

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