إیران.. المدعي العام یعلن إحباط عملیة إرهابیة في سیستان وبلوشستان

وقال المدعي العام لمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران، إن عنصرين إرهابيين دخلا البلاد لتنفيذ عمليات تفجيرية، وأثناء تنفيذهما عملية التفجير قُتل أحدهما جراء وصل صاعق، فيما لاذ الثاني بالفرار.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام، بمقتل القيادي في جماعة "جيش العدل" الإرهابية على يد قوات الأمن الإيرانية. القيادي المقتول يدعي إسماعيل شاه بخش.

وكانت قوات الأمن الإيرانية تعقبت الإرهابيين في جنوب شرق إيران، حيث جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة جيش العدل الإرهابية والمنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان.

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