وکالة الدولیة للطاقة الذریة: ایران خفضت احتیاطاتها من الیورانیوم المخصب بنسبة 60%

بحسب تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إجمالي احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، انخفضت بمقدار 6.8 كغم ليصل إلى 121.5 كغم في ثلاثة أشهر.

وبحسب هذا التقرير، فقد خفضت إيران 31.8 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإنتاج 97.9 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وزعمت رويترز نقلا عن دبلوماسي كبير: "ان إيران تنتج حاليًا اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة بمعدل حوالي 9 كغم شهريًا".

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