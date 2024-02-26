وزیر الخارجیة الایراني یلتقی نظیریه الأردني والکویتي في جنیف

وأمير عبد اللهيان، الذي يزور جنيف بسويسرا حاليا للمشاركة في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اجرى مباحثات اليوم الاثنين، مع نظيره الأردني "أيمن الصفدي".

وناقش الوزيران الايراني والاردني في هذا اللقاء، آخر تطورات الأوضاع بغزة وجرائم الكيان الصهيوني في الشعب الفلسطيني.

من جانب اخر، اشار موفد ارنا الى لقاء جرى اليوم ايضا، بين اميرعبداللهيان ونظيره الكويتي "عبدالله علي اليحيا".

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