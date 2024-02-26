أمیرعبداللهیان: العالم یواجه الأزمة الأخلاقیة والإنسانیة الأکثر خزیاً

وقال وزير الخارجية الإيراني في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف: في الـ 142 يوماً الماضية، استشهد وجرح في غزة آلاف الأشخاص، والأحياء أيضاً معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المجاعة، لن نسمح بأن تصبح الإبادة الجماعية أمراً طبيعياً في العالم.

وتابع، إن السجل العالمي لحقوق الإنسان ملطخ بالنقاط السوداء، لأن عدد الشهيدات يصل إلى الآلاف.

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