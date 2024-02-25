عبداللهیان: کل صوت في الانتخابات یعنی رفع رایة ایران عالیة على الساحة الدولیة
اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الادلاء بكل صوت في الانتخابات المرتقبة بمثابة رفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشامخة اكثر فاكثر على الساحة الدولية.
وكتب أمير عبداللهيان في منشور له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X في هذا الصدد مساء السبت: اقدم خالص تهانيّ للشعب الايراني الابي بمناسبة عيد الميلاد المبارك لبقية الله الاعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف).
واضاف: كلنا معاً من أجل رفعة إيران العزيزة.
وقال: إن الادلاء بكل صوت في الانتخابات المرتقبة يعني رفع راية جمهورية إيران الإسلامية الزاخرة بالفخر على الساحة الدولية اكثر فاكثر.
وختم: أتمنى كل التوفيق لجميع الإيرانيين الأعزاء في كافة أنحاء العالم.
يذكر ان انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الاسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة ستجري بالتزامن معا في البلاد يوم الجمعة 1 اذار/مارس.