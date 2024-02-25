الشرطة الایرانیة تعلن إلقاء القبض على إرهابي خطیر

وقال العميد "سعيد منتظر المهدي" في شرح هذا الخبر: اعتقلت قوات الشرطة، أكرم لاهوري بتهمة القيام بالأنشطة والعمل في زمرة سباه الصحابة الإرهابية وذلك من خلال تنفيذ التدابير والاجراءات الاستخباریة والتقنية.

وأضاف: هو كان ینوي الذهاب إلى إحدى المدن الجنوبية،بعد خضوعه لدورات تدريبية لصناعة القنابل في إحدى الدول المجاورة، ودخوله البلاد، لکن تم القبض عليه.

وقال : سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار في هذا المجال بعد انتهاء عملية البحث المتخصصة.

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