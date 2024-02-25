الشرطة الایرانیة تعلن إلقاء القبض على إرهابي خطیر
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد "سعيد منتظر المهدي"، اعتقال "أكرم لاهوري"، وهو عضو في زمرة سباه الصحابة الإرهابية أو ما يسمى بجيش الصحابة.
وقال العميد "سعيد منتظر المهدي" في شرح هذا الخبر: اعتقلت قوات الشرطة، أكرم لاهوري بتهمة القيام بالأنشطة والعمل في زمرة سباه الصحابة الإرهابية وذلك من خلال تنفيذ التدابير والاجراءات الاستخباریة والتقنية.
وأضاف: هو كان ینوي الذهاب إلى إحدى المدن الجنوبية،بعد خضوعه لدورات تدريبية لصناعة القنابل في إحدى الدول المجاورة، ودخوله البلاد، لکن تم القبض عليه.
وقال : سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار في هذا المجال بعد انتهاء عملية البحث المتخصصة.