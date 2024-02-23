محادثة هاتفیة بین وزیري خارجیة إیران وباکستان

وهنأ وزير الخارجية الإيراني، نيابة عن قيادة وشعب إيران، الحكومة المؤقتة على نجاح الانتخابات البرلمانية الباكستانية 2024.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره العميق للتمنيات الحارة من الشعب الإيراني الشقيق.

وفي ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة بين حكومتي وشعبي إيران وباكستان، أكد وزيرا الخارجية مجددًا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى باكستان في وقت سابق من هذا الشهر، استعاد البلدان ارتباطاتهما الرسمية بشكل كامل.

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