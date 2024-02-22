ایران تبلغ سفیر دولة الکویت احتجاجها

واشار علي بك في اللقاء الى تاريخ المحادثات بين البلدين قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن ان الاتفاق بشان هذا الموضوع يتحقق في اجواء التعاون واحترام المنافع والمصالح المشتركة.

واضاف: بلا ريب، فان اثارة مزاعم احادية في البيانات المختلفة ووسائل الاعلام، لا يمكن ان تشكل خطوة الى الامام لمعالجة هذا الملف ولن تستحدث اي حق للطرف الذي يتخذ هذه المواقف.

واكد مساعد وزير الخارجية جهوزية طهران لاجراء جولة جديدة من المحادثات مع دولة الكويت في اجواء ودية بهدف التوصل الى مقاربة مُرضية للطرفين.

اما سفير دولة الكويت بدر المنيخ، فقد اشار في اللقاء الى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين مؤكدا قرار بلاده بتوسيع العلاقات بين البلدين وقال انه سينقل الموضوع في اول فرصة الى الجهات ذات الصلة بدولة الكويت.

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