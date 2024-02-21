عبداللهیان: یجب اطلاق "فاجعة دبلوماسیة القرن" على الفیتو الامریکي ضد قرار وقف النار بغزة

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الخاصة بالفضاء الافتراضي اليوم الاربعاء، كتب "امير عبداللهيان" : ان تكرار استخدام الفيتو من قبل الادارة الامريكية على مشروع قرار عاجل بغزة، يجب ان يطلق عليه "فاجعة دبلوماسية القرن".

واضاف : ان هذا الفيتو المتكرر، يضع بوضوح مسؤولية استمرار جرائم الابادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني بغزة والضفة الغربية الفلسطينية، على عاتق البيت الابيض؛ مطالبا المجتمع الدولي بان يحاسب امريكا قبال ذلك.

endNewsMessage1