إسلامي: زیارة غروسي قد تتزامن مع المؤتمر النووي الدولي الأول في طهران

وقال محمد إسلامي للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: إن التفاعلات بين إيران والوكالة مستمرة بشكل طبيعي، والمحادثات تجري لحل الغموض والتوصل إلى حل وتطوير التعاون.

وأضاف: ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر عن رغبته في زيارة إيران و سيتم تنفيذ هذه الزيارة متى تم التخطيط لها.

وتابع: ربما بالنظر إلى انعقاد المؤتمر النووي الدولي الأول في مايو والذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الطاقة النووية، يجب علينا استغلال فرصة هذه الزيارة إلى طهران.

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