الخارجیة الإیرانیة: الموافقة على دعم مالی بقیمة 14 ملیار دولار مکافئة امریکا للجلادین الصهاینة

واضاف كنعاني في منشور على صفحته بمنصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم : ان موافقة الشيوخ الامريكي على تقديم 14 مليار دولار للكيان الصهيوني، وذلك من جيوب دافعي الضرائب الامريكيين، يدل بان نتنياهو وسائر الجلادين الصهاينة المشاركين في حرب غزة غير المتكافئة، سوف يتقاضون من امريكا مكافئة بقيمة مائة مليون دولار يوميا قبال المجازر التي يقترفونها بحق المدنيين الفلسطينيين الابرياء.

وتابع المتحدث باسم الخارجية : وحدها، الانظمة الفاسدة والمستبدة التي ترتكز على قتل الناس، تسطيع الانفاق بهذا الكم الهائل من اجل قتل الابرياء.

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