عبداللهیان: إیران تدعم بقوة أي حل فلسطیني یوفر الأمن الإقلیمي

وأشار أمير عبداللهيان خلال اجتماع الحكومة يوم الاحد، إلى استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والأوضاع الحرجة في شمال غزة ورفح، وقال: قدمت حركة حماس نيابة عن اهل غزة خطة شاملة لوقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة بناء غزة، وفي الوقت ذاته حذر قادة المقاومة من أن أي عمل عسكري ضد سكان رفح ستكون له عواقب وخيمة.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة ولذلك يواصل قرع طبول الحرب والتهديدات، محذراً الأميركيين من النفاق والتوقف عن الحديث عن وقف إطلاق النار بينما يشجعون الكيان الصهيوني على مهاجمة رفح.

وفي إشارة إلى الموقف الصريح للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة، قال وزير الخارجية أن إيران تدعم بقوة أي حل فلسطيني يوفر الأمن الإقليمي وحقوق الشعب الفلسطيني.

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