قائد الجو فضاء: مسیراتنا المتطورة قادرة على تنفیذ عملیات الاستطلاع في اي مکان

واضاف العميد حاجي زادة لدى استقباله جمعا من موظفي ديوان الحسابات على هامش تفقدهم لمعرض انجازات قوة الجو فضاء، اضاف ان القوة الدفاعية للبلاد هي اليوم تفوق التصور مقارنة مع ما كانت عليه ابان الحرب المفروضة.

وتابع انه كانت مدفعيتنا ذات يوم في الحرب ضد النظام البعثي، يصل مداها الى 27 كيلومترا، لكنها اليوم قادرة على الوصول الى اي نقطة كانت، اذ يعترف الجيش الامريكي الارهابي في المنطقة صراحة انه لا يريد الدخول في مواجهة مع الجمهورية الاسلامية؛ لانه يعرف انه غير قادر على المقاومة امام القوة الدفاعية الايرانية.

واكد اننا نعد من القوى العالمية المميزة في مجال الدفاع والصواريخ والمسيرات مضيفا اننا قادرون اليوم على استهداف الاهداف المتحركة العائمة وكذلك استخدام المسيرات المتقدمة غير القابلة للرصد لتنفيذ عمليات استطلاع في اي نقطة كانت.