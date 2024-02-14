کنعاني: یجب حل قضیة حقل آرش الغازي عبر الحوار

جاء ذلك ردا على البيان الصادر في ختام زيارة أمير الكويت إلى البحرين، وحيث تطرق إلى موضوع حقل آرش.

وأضاف كنعاني: إيران تعتقد أنه يمكن في أجواء يسودها التعاون واحترام المصالح المشتركة، التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وتابع: لا شك أن طرح مزاعم أحادية الجانب عبر البيانات ووسائل الإعلام، لا يشكل خطوة باتجاه الأمام في سياق حل هذا الملف.

وفيما نوه إلى مبدأ حسن الجوار وسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الجارة، جدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التأكيد على استعداد الجمهورية الاسلامية لاستمرار المفاوضات في أجواء ودية وهادفة للتوصل إلى حل متفق عليه.

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