Iranian Labour News Agency

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معرف الأخبار : ۱۴۴۸۸۳۷
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إیران تطالب سوییسرا بتوضیح مقتل مواطن إیراني في هذا البلد

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طالبت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة السويسرية بتوضيح رسمي حول الأنباء عن مقتل أحد المواطنين الإيرانيين على يد الشرطة السويسرية.

وعقب نشر خبر مقتل أحد المواطنين الإيرانيين على يد الشرطة السويسرية، طالب المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، في لقاء مع السفير السويسري، بتوضیح رسمي من الحكومة السويسرية حول هذا الموضوع.

وأكد المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة التزام جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومة السويسرية، باحترام حقوق المواطنين الإيرانيين وذكر" إننا نتوقع من الحكومة السويسرية تقديم معلومات دقيقة في هذا الصدد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأوضح السفير السويسري أنه سيتابع الأمر مع حكومته ويعلن النتيجة.

 

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