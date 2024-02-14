رئیس القضاء الإیراني یلتقی نظیره العراقي

وذكر إعلام القضاء العراقي في بيان، أن " رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الأربعاء الموافق 14 /2 /2023 رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي والوفد المرافق له".

وأوضح، أن " زيارة رئيس السلطة القضائية الإيرانية والوفد المرافق له تأتي تلبية لدعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

وبين، أن "الجانبين بحثا تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في القضايا المشتركة".

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