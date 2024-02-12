الحرس الثوري یطلق بنجاح صاروخا بالیستیا بعید المدى من سفینة حربیة

واضاف اللواء سلامي في تصريح له اليوم الاثنين: باعتبارنا قوات الحرس الثوري الإسلامي، نحن فدائيو الشعب الايراني العظيم ومصممون على الدفاع بقوة عن الأمن والمصالح الوطنية وإنجازات الثورة الإسلامية، ونقف بقوة امام جميع التهديدات والمخاطر بكل ما أوتينا من قوة ونمنع باقتدار تشكل معادلات جديدة ضد الأمن القومي للبلاد.

وتابع القائد العام للحرس الثوري: بالتأكيد سنظهر ردود أفعال مناسبة وقوية على أي مؤامرة أو اجراء، وان قوتنا وإرادتنا جاهزة ومستعدة على الساحة تماما لدحر أي تحالف للقوى العظمى.

وفي إشارة إلى قدرات القوات البحرية للحرس الثوري ، قال: إن قدراتنا الدفاعية والهجومية البحرية بامتلاك عدد كبير من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وحتى الصواريخ الباليستية النقطوية بالغة الدقة مع القدرة على استهداف السفن القتالية في البحر، تشكل مجموعة معقدة للغاية ومتشابكة من الإمكانيات الحديثة والمتقدمة والمتطورة.

وتابع: لقد حققنا العديد من الإنجازات الجديدة في بحرية الحرس الثوري؛ المسألة الأولى كانت العمل المشترك بين القوات الجوفضائية والقوات البحرية للحرس الثوري، والذي تم تنفيذه بنجاح بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية، وهذا الإنجاز الجديد؛ زاد نطاق نفوذنا وقوتنا البحرية إلى أي نقطة مطلوبة.

وأشار القائد العام للحرس الثوري أيضًا إلى القدرات الأخرى التي تمتلكها البحرية التابعة للحرس الثوري وأكد قائلا: يمكن لسفننا العابرة للمحيطات أن تتواجد في أي مكان في المحيطات، وبطبيعة الحال، عندما نتمكن من إطلاق الصواريخ منها، فلا يوجد مكان آمن لاي قوة تريد زعزعة امننا.

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