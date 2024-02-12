لدى استقباله الامین العام لمنظمة السیاحة العالمیة؛ رئیسي: منظمة السیاحة العالمیة تضطلع بدور اساسي في التعریف بالمقومات السیاحیة في ایران

تصريح رئيس الجمهورية رئيسي هذا، جاء خلال استقباله اليوم الاثنين بطهران، الامين العام لمنظمة لسياحة العالمية "زوراب بولو ليكاشفيلي"، وذلك على هامش الاجتماع الدولي الـ 17 للسياحة والصناعات ذات الصلة.

وفيما اعرب عن ارتياحه لقاء سير التعامل و"التعاون الجيد" القائم بين منظمة السياحة العالمية مع وزارة السياحة والتراث الثقافي بجمهورية ايران الاسلامية، نوّه رئيس الجمهورية الى ضرورة التواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعة السياحية، كما حثّ المسؤول الدولي الزائر على تفقد المعالم السياحية في ايران.

واضاف رئيسي: كلما تعرفت منظمة السياحة العالمية، اكثر، على ايران وطاقاتها الثقافية ومقوماتها السياحة، سيتسنى لها اكثر القيام بدور اساسي في تعريف الدول المختلفة على هذه المقومات.

الى ذلك، تحدث رئيس الجمهورية الاسلامية عن مخطط "الرهاب من ايران" الذي تتولاه بعض الدول الغربية؛ واصفا المواقف الاستعمارية ضمن الاهداف الخفية لهذا المشروع، ومؤكدا على ضرورة التصدي له.

من جانبه، اعتبر الامين العام لمنظمة السياحة العالمية، مشاركة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع المنظمة، بانه خطوة قلّ نظيرها، وتدلّ على مدى الاهمية التي توليها ايران الى قطاع السياحة.

واضاف "بولو ليكاشفيلي"، في لقائه رئيسي اليوم الاثنين، ان "حضوركم بعث رسالة ايجابية للغاية الى نشطاء الصناعة السياحية في ايران والمنطقة".

بدوره، انتقد هذا المسؤول الاممي، الدعايات السلبية التي تروّج لها بعض وسائل الاعلام الغربية على حساب ايران؛ واصفا التعريف بالثقافة والحضارة الثرية للشعب الايراني، الى جانب المقومات السياحية في البلاد، هي من اهداف زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية.

ومضى الى القول : ان جمهورية ايران الاسلامية، لديها الكثير من الطاقات المميزة ذات الصلة بالسياحة ولاسيما السياحة العلاجية؛ كما اعتبر قرار الحكومة الايرانية في الغاء التاشيرات عن رعايا العشرات من الدول في انحاء العالم، بانه شكل خطوة مهمة جدا في سياق الترويج السياحي.

endNewsMessage1