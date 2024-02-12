عبداللهیان یحذر من تداعیات امتداد جرائم الحرب الى رفح

واستشهد خلال الليلة الماضية نحو 100 فلسطيني وأصيب العشرات، معظمهم نساء وأطفال، في قصف "إسرائيلي" عنيف طال منازل ومساجد في مدينة رفح.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجوم استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان.

من جانبها، اشارت وسائل اعلام فلسطينية، بان حصيلة هذا العدوان الصهيوني اخذ بالتزايد بين شهيد وجريح.

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