انطلاق مسیرات احیاء الذکرى الـ45 لانتصار الثورة الإسلامیة في ایران

وانطلقت المسيرات المليونية في شتي أرجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية في الساعات الاولى لصباح اليوم الأحد بمناسبة يوم 11شباط/22 بهمن ذكري فجر انتصار الثورة الاسلامية حيث شارك الملايين في هذه المسيرات في أكثر من 1400 مدينة وبلدة و أكثر من 35000 قرية والتي ينتظر ان تختتم بكلمة رئیس الجمهوریة آیة الله السید ابراهیم رئیسي في ساحة آزادي/ساحة الحرية/ بالعاصمة طهران .

ويقوم أكثر من 7 آلاف و300 مراسل وصحفي ایراني وأجنبي بتغطية هذه المراسم .

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