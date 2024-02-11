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انطلاق مسیرات احیاء الذکرى الـ45 لانتصار الثورة الإسلامیة في ایران
انطلقت صباح الیوم الأحد، مسيرات إحياء الذكرى السنوية الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية، في العاصمة طهران وجميع محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وانطلقت المسيرات المليونية في شتي أرجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية في الساعات الاولى لصباح اليوم الأحد بمناسبة يوم 11شباط/22 بهمن ذكري فجر انتصار الثورة الاسلامية حيث شارك الملايين في هذه المسيرات في أكثر من 1400 مدينة وبلدة و أكثر من 35000 قرية والتي ينتظر ان تختتم بكلمة رئیس الجمهوریة آیة الله السید ابراهیم رئیسي في ساحة آزادي/ساحة الحرية/ بالعاصمة طهران .
ويقوم أكثر من 7 آلاف و300 مراسل وصحفي ایراني وأجنبي بتغطية هذه المراسم .