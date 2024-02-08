امیر عبد اللهیان یزور سوریا ولبنان وقطر

وكتبت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس ان وزير الخارجية الايراني سيبدأ في مطلع الاسبوع المقبل جولة على المنطقة يستهلها بسوريا على ان يزور بعدها كلا من لبنان وقطر.

واضافت ان امير عبد اللهيان سيلتقي في دمشق كبار المسؤولين السوريين لمناقشة التطورات الجارية وعدوان الكيان الصهيوني على سوريا والتصعيد في غزة.

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