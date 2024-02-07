ایران والعراق یوقعان اتفاقیة تعاون لتنسیق احیاء مراسم الاربعین

وعلى هامش اجتماع لجنة الأربعين المشتركة بين إيران والعراق صباح اليوم الاربعاء، وقع مسؤولو الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق اتفاقية تعاون لتنسيق احياء مراسم الاربعين للعام المقبل في مقر وزارة الداخلية الايرانية.

ووصل أمس الى طهران الوفد العراقي برئاسة المستشار الأمني ​​لوزير الداخلية العراقي "سعد معن " والتقى بوزير الداخلية الايراني " أحمد وحيدي" ورئيس المقر المركزي الايراني لزيارة الاربعين "سيد مجيد مير احمدي" .

وفي لقاء رئيس المقر المركزي الايراني لزيارة الاربعين " سيد مجيد مير احمدي" مع الوفد العراقي في شكل اللجنة الأربعينية المشتركة بين البلدين، ناقش الجانبان القضايا المتعلقة بمراسم اربعين الامام الحسين (ع) وتسهيل حركة الزوار والقضايا الامنية وبعض القضايا الاخرى المتعلقة بهذه المراسم.

ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة الأربعين المشتركة بين البلدين بعد مراسم أربعين هذا العام، وفي الاجتماع الأول الذي استضافته بغداد تم وضع مسودة اتفاق وبعد الاطلاع عليها تم توقيعها اليوم من قبل الطرفين.

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