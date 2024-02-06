وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يتباحثان بشأن بغزة

واستعرض وزيري خارجية ايران وقطر في مباحثاتهما الهاتفية اليوم، اخر التطورات الاقليمية، بما في ذلك موضوع فلسطين وتبادل الاسرى وايصال المساعدات الانسانية الدولية الى اهل غزة.

وعلى صعيد اخر، استعرض "امير عبدالليهان" و"الشيخ ال ثاني"، سير المباريات في اطار كاس اسيا 2023 م، كما تمنى كل من الوزيرين (الايراني والقطري)، بالفوز لفريقه الوطني خلال مباراة النصف النهائي التي ستقام غدا الاربعاء بالدوحة.

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