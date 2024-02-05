عبداللهیان للامیرکیین والبریطانیین: لا تختبروا غضب المنطقة

جاء ذلك في مدونة لوزير الخارجية الايراني على موقع التواصل الاجتماعي "إيکس" ردا على الهجمات الاخيرة التي شنتها اميركا وبريطانيا على اليمن، وكذلك الهجمات الاميركية على العراق وسوريا.

وادان اميرعبداللهيان هذه الهجمات، وأشار الى لقائه الاخير مع نظيره البريطاني على هامش منتدى دافوس، وقال: لقد قلت خلال لقائي مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني بوضوح ان استمرار الحرب ليس هو الحل.

وصرح رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني مخاطبا المسؤولين الاميركيين والبريطانيين: لا تختبروا غضب المنطقة.

وقال: اننا نعتبر امن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة) امن المنطقة.

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