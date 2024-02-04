تعلیقا على هجمات التحالف الأمریکي على مناطق في الیمن؛ کنعاني: استمرار مثل هذه التصرفات التعسفیة یشکل تهدیدا مقلقا للسلم والامن الدولیین

وقد أدان كنعاني بشدة الهجمات الجوية والصاروخية الأمريكية-البريطانية على مدن ومناطق مختلفة في اليمن الليلة الماضية.

واعتبر كنعاني بأن هذه الهجمات انتهاكا متكررا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، موضحا بأن استمرار مثل هذه التصرفات التعسفية يشكل مغامرة واضحة وتهديدا مقلقا للسلم والامن الدوليين.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن المغامرات العسكرية الامريكية-البريطانية في هجومها العسكري على دول المنطقة هي استمرار للسياسة والنهج الخاطئ لهذين البلدين في استخدام نهج النزعة العسكرية لتحقيق أهدافهما غير المشروعة في المنطقة، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان توسيع نطاق الحرب والصراع في المنطقة.

وتابع كنعاني معتبرا بأن أمريكا وبريطانيا بمواصلة دعمهما الكامل للكيان الصهيوني وبأعمالهما العسكرية على المستوى الإقليمي تعملان على تأجيج الفوضى وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة. وذلك بهدف خلق متنفس للكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ولا شك أن المجتمع الدولي مسؤول عن محاسبة أمريكا وبريطانيا.

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