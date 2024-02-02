استشهاد مستشار عسکري إیراني بغارة جویة صهیونیة على سوریا

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية باستشهاد أحد المستشارين العسكريين لحرس الثورة الإسلامية في سوريا جراء العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة على جنوب دمشق.

واستشهد في هذا العدوان الشهيد المدافع عن العتبات سعيد علي دادي.

وكان مصدر عسكري سوري قد قال في وقت سابق، انه في حوالي الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً باتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق. وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها.

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