رئیسي: الجزر الثلاث جزء لا یتجزأ من ایران

وقال الرئيس رئيسي خلال لقائه جماهير محافظة هرمزكان ان الذين تحدثوا وكتبوا شيئا اخر حول وحدة اراضي البلاد عليهم ان يعوضوا عن ذلك مضيفا ان على سائر الدول ان تعلم ان الوثائق القطعية وماضي وتاريخ سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذه الجزر الثلاث، حظيت بالتاييد دائما.

واكد رئيس الجمهورية في جانب اخر ان وجود الجمهورية الاسلامية الايرانية في الخليج الفارسي وبحر عمان، ينتج الامن وبنفس القدر الذي يشكل تواجد الاجانب تهديدا للمنطقة.

endNewsMessage1