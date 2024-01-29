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عبداللهیان: لن نعطي أي فرصة للإرهابیین لتهدید أمننا المشترک/ وزیر الخارجیة الباکستاني: العلاقة الجیدة بین إسلامأباد وطهران ضروریة لاستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أننا "نحترم سيادة باكستان ولن نعطي أي فرصة للإرهابيين لتهديد أمننا المشترك".
اشار وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، بعد لقائه نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى ان "العلاقة الجيدة بين باكستان وإيران ضرورية لاستقرار المنطقة"، مؤكدا ان "باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني".
وشدد وزير الخارجية الباكستاني، على ان "باكستان وإيران اتفقتا على مواجهة خطر الإرهاب معا".