الدبلوماسیة بدل البندقیة.. أمیر عبداللهیان یصل الى اسلام آباد

وصل أمير عبداللهيان والوفد المرافق له إلى قاعدة نور خان الجوية قبل قليل، وكان في استقبالهم رحيم حياة قريشي، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقليمية الباكستاني، وكذلك رضا أميري مقدم، سفير ايران لدى باكستان.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الايراني بدعوة رسمية من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، حيث سيجري أمير عبداللهيان خلال الزيارة محادثات مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الأمني ​​والاقتصادي مع التركيز على مكافحة تسلل الارهابيين عبر الحدود المشتركة.

وبالإضافة إلى الاجتماع والتفاوض مع نظيره الباكستاني، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني أيضًا برئيس الوزراء وقائد الجيش في هذا البلد.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها أمير عبد اللهيان إلى باكستان هذا العام.

وتحمل هذه الزيارة أهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي بعد أيام من دخول البلدين في جو من التوتر في أعقاب الضربات المتبادلة ضد أهداف لـ"جماعات إرهابية" متمركزة في المناطق الحدودية بينهما.

وكانت هناك مخاوف من زيادة التصعيد بين البلدين، حيث اعتُبرت ضربة إيران ضد أهداف في باكستان انتهاكا لسيادة الأخيرة، وبالمثل كان ينظر إلى الضربات الباكستانية ضد الأهداف الإيرانية.

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