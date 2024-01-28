قبالة بوشهر.. إیران تحتجز سفینة وقود وتعتقل طاقمها

وقال المسؤول بالحرس الثوري، حيدر هنريان، إن السفينة كانت تحمل مليوني لتر من وقود الديزل المهرب وتم ضبطها على بعد 60 ميلا بحريا قبالة بوشهر بعد الحصول على أمر قضائي.

كما أضاف أنه تم القبض على 14 من أفراد طاقم هذه السفينة، وهم أجانب ينتمون لدولتين آسيوتين.

وأوضحت إيران أنها احتجزت سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب بالقرب من بوشهر.

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