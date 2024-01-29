إیران تنفي أي علاقة لها بهجوم البرج 22

فقد نفى متحدث باسم البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة وجود أي صلة لبلاده بالهجوم على القوات الأميركية في قاعدة البرج 22 شمال شرقي الأردن، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال المتحدث الذي لم يكشف اسمه "لا صلة لإيران بأي شكل من الأشكال بالهجوم"

فيما اتهم الولايات المتحدة بالتسبب في تلك الهجمات بسبب ما وصفه بالاستفزاز ضد جماعات مسلحة في العراق وسوريا

واعتبر أن تلك العمليات تأتي في إطار الرد على تلك الاستفزازات.

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