رئیسي: الاطلاق الفضائي الاخیر صفحة اخرى تضاف الى مفاخر الجمهوریة الاسلامیة

وخلال حديثه في اجتماع مجلس الوزراء مساء الاحد، أشار آية الله ابراهيم رئيسي الى العملية الحادية عشرة لإطلاق الاقمار الصناعية خلال الحكومة الحالية خلال فترة مهمتها التي بدات قبل عامين ونصف، بالاعتماد على خبرات الشباب والنخب في البلاد، واعتبر هذا الحدث بأنه يبعث على الفخر ويضيف ورقة اخرى الى سجل مفاخر الجمهورية، وأعرب عن شكره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنظمة الفضاء، ووزارة الدفاع، التي تمكنت من خلال التعاون فيما بينها من رفع مستوى قطاع الفضاء في البلاد.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار آية الله رئيسي الى اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 1 آذار/مارس واكد ان الحكومة تبذل جهودها لإجراء هذه الانتخابات بحماسة، ورأى ان الحيلولة دون بث اليأس في المجتمع يمثل اهم السبل لحيوية الانتخابات، مضيفا: ان جهود جميع المعنيين والمسؤولين في البلاد لرفع نقاط الضعف وزيادة نقاط القوة، مؤثرة في تحقيق انتخابات حماسية.

كما وصف رئيسي عقد جلسات في محكمة العدل الدولية لمناقشة شكوى حكومة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني لارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد اهالي غزة المظلومين ، بأنه اجراء ايجابي، مضيفا: رغم ان الحكم الصادر من قبل المحكمة الدولية، قد أثبت الممارسات الاجرامية للكيان الصهيوني ووقوع الابادة في غزة، الا ان الرأي العام العالمي يتوقع ان يؤدي حكم المحكمة الى وقف الهجمات والقصف ضد اهالي غزة المظلومين، وأن تتحقق مطالب الشعوب الحرة في العالم لمعاقبة اميركا والكيان الصهيوني باعتبارهما المنفذين الاساسيين للجرائم والابادة في غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم.

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