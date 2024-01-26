السفیر الباکستاني یعود لطهران

وقال سفير باكستان لدى إيران محمد مدثر تيبو، الذي غادر إلى طهران اليوم لاستئناف مهمته الدبلوماسية: "حال الوقت المناسب لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".

وكتب محمد مدثر تيبو في وقت سابق من اليوم على حساب المستخدم الرسمي الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي "اكس": إن إيران وباكستان لهما ثقلهما الاقليمي وتتطلعان الى تعزيز العلاقات التاريخية والشعبية بينهما.

وقال: إنني أكثر ارادة على العمل بشكل أكبر من أجل باكستان أقوى وأكثر سلما، وقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وكتب السفير الباكستاني أنني في طريقي إلى طهران تنفيذا للتمنيات الصادقة والطيبة للزعماء الباكستانيين.

وبحسب هذا التقرير، أصدرت وزارتا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان الإسلامية بيانا مشتركا يوم الاثنين الماضي أثناء إعلانهما عودة سفيري البلدين إلى مهمتهما.

وأضافت أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان سيزور باكستان يوم الاثنين 29 يناير وسيقوم بزيارة رسمية إلى إسلام آباد.

وقال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، في إسلام أباد، أمس، حول أهمية العلاقات الأخوية لبلاده مع جمهورية إيران الإسلامية، إن الزيارة المرتقبة لوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، أمير عبد اللهيان، إلى إسلام آباد ستكون خطوة نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بين الجارتين.

وستكون زيارة امير عبداللهيان الى اسلام آباد تلبية لدعوة نظيره الباكستاني عباس جيلاني.

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