رئیس الجمهوریة یستقبل رئیس وزراء النیجر

واثنى على الخطوات الجبارة التي اتخذها شعب النيجر على طريق ارساء الاستقلال والحرية قائلا ان شعب النيجر المسلم، سيحقق مستقبلا زاهرا في ظل هكذا معنويات وبالتعويل على ما يمتلكه من قدرات وامكانات.

واشار الى السجل الاسود لامريكا والدول الغربية في نهب خيرات وثروات الشعوب تحت غطاء وشعار حقوق الانسان واحلال الامن قائلا ان الواقع الحالي الذي تمر به غزة وما يقاسيه اهاليها المظلومين، يكشف ماهية هذه الدول المتبجحة ويظهر ان ارواح البشر لا قيمة لها بالنسبة لهم وهم يستخدمون هذه الشعارات لتحقيق مصالحهم ومآربهم ليس الا.

واكد الرئيس رئيسي في جانب اخر جهوزية الجمهورية الاسلامية الايرانية لتبادل الخبرات في القطاعات المختلفة لا سيما الطاقة والصناعة والمناجم وتصدير الخدمات الفنية الهندسية.

اما رئيس وزراء النيجر علي لامين زين، فقد اكد في اللقاء اهمية دور ومكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعادلات الاقليمية والدولية معتبرا ان اوجه الاشتراك بين الشعبين الايراني والنيجري تتمثل في "المبادئ الدينية المشتركة" و "المناداة بالاستقلال" و "المطالبة بالحق" وقال ان اوجه الاشتراك هذه جعلت النيجر، تعتبر الجمهورية الاسلامية بانها شريك وصديق لها يمكن التعويل عليه.

واكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات.