عبداللهیان: ان توقفت الابادة الجماعیة في غزة فسیعود الامن الى البحر الاحمر

واضاف امير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة " ABC NEWS" اجراها على هامش زيارته لنيويورك، ان مسؤولا يمنيا في صنعاء زار طهران قبل اقل من ثلاثة اسابيع والتقى به وكنا متفقين في الراي حول امن البحر الاحمر، مؤكدا ان اليمنيين ملتزمون بامن الملاحة البحرية، لكنهم يعترضون السفن المتجهة الى اسرائيل في مياه البحر الاحمر دعما للاهالي المدنيين في غزة. وهذا القرار اتخذه اليمنيون لدعم فلسطين.

واكد وزير الخارجية اننا لا نرحب اطلاقا بتعرض امن الملاحة البحرية للخطر، لكن يجب العودة الى الجذور، ان جذور اجراء اليمنيين تعود الى الابادة الجماعية في غزة وقتل 25 الف مدني والوف النساء والاطفال. يجب الاهتمام بالجذور، اننا نستفيد جميعا من الامن لكن الامن هو مفهوم مترابط، ونرى اليوم ان امن البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط مرتبطان معا.

وردا على سؤال عما اذا كانت طهران تدعم اجراء حماس في 7 اكتوبر، قال وزير الخارجية ان جذور الصراع في فلسطين ليست السابع من اكتوبر ابدا، بل تعود الى نحو ثمانية عقود من احتلال ارض فلسطين. ان حماس من وجهة نظرنا، تيار تحرري فلسطيني، صمد بوجه الاحتلال. وطبعا اننا لا نؤيد قتل الاطفال والنساء والمدنيين في اي مكان في العالم.

واكد اننا نعارض قتل النساء والاطفال في اوكرانيا وفلسطين وافغانستان واي مكان في العالم.

وردا على سؤال عما يزعمه الامريكيون من ان ايران تزود اليمنيين بالسلاح قال امير عبد اللهيان، ان اليمنيين حصلوا على كميات كبيرة من السلاح منذ سقوط علي عبد الله صالح، اننا لم نعط اليمنيين اي سلاح، انهم يستخدمون قدراتهم.

واضاف ان امريكا ارسلت مئات السفن و الطائرات المليئة بالسلاح من قواعدها في المنطقة وخارجها الى تل ابيب واعلنت ذلك بصراحة، وبتقديري فان امريكا يجب ان تجيب عن اي دور وحصة لها الان في الابادة الجماعية وقتل الاطفال والنساء في غزة بهذه الاسلحة؟ ان امريكا هي ابعد من كونها متهما، بل ارتكبت الجريمة ذاتها. وقامت مع بريطانيا بمهاجمة اليمن في اجراء ينتهلك القانون الدولي ومن دون التنسيق مع الامم المتحدة.

واكد ردا على سؤال اننا قلقون من اتساع رقعة الحرب، والجميع يتضررون من اتساع نطاق الحرب، موضحا ان جذور الازمة تعود الى المتطرفين في مجلس الوزراء الاسرائيلي.

وتابع وزير الخارجية يقول اننا في الجمهورية الاسلامية تواصل جهودنا لعودة الامن والاستقرار الى المنطقة. ولا ننسى اننا حاربنا داعش في العراق وسوريا لسنوات، واستشهد خيرة مستشارينا العسكريين في هذين البلدين على يد الارهابيين. لا احد ينتفع من الحرب، ان الحل لا يمكن في الحرب ابدا.

وعن اغتيال الشهيد قاسم سليماني من قبل امريكا، قال امير عبد اللهيان ان هذا الاجراء كان خطأ فادحا ارتكبه ترامب وليس بالامر الذي يُنسى.

واضاف اننا بصدد ان يتم تسليم جميع من نفذوا وأمروا بتنفيذ هذا العمل الارهابي ضد الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي هو بطلنا الكبير في مكافحة الارهاب وبطلنا القومي، الى العدالة.

وردا على سؤال قال ان المسؤولين الامريكيين ارسلوا لنا على مدى الايام الـ 110 الاخيرة رسائل من انهم لا يريدون توسيع نطاق الحرب. كما اننا لسنا بصدد توسيع الحرب، لكننا نقول للامريكيين صراحة انه لا يمكن لكم ان تصعدوا من حدة الحرب في غزة والضفة الغربية وتنخرطون في صراع عسكري مع اليمن في البحر الاحمر ومن ثم تتحدثون عن عدم توسيع رقعة الحرب!

واكد ان امريكا ليست زعيمة العالم وقائده بلا منازع! ان امريكا هي عضو واحد من بين الدول الاعضاء بالامم المتحدة، ويجب عليها ان تعلم ان امن المنطقة لن يتحصل عن طريق الحرب والعمل العسكري. اننا في المنطقة سنواصل جهودنا لاقرار الاستقرار والامن وارساء التنمية المستدامة فيها.