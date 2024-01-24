الرئیس الإیراني یغادر الی ترکیا

وقال الرئيس رئيسي في تصريح قبيل مغادرته طهران ان تركيا دولة جارة وشريك لإيران وسنبحث خلال هذه الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والوضع في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على غزة بدعم امريكي.

وأكد رئيسي: نؤمن ان الانتصار حليف الفلسطينيين، وان قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني يمكن أن يكون فعالاً في وقف جرائم هذا الكيان.

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