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الرئیس الإیراني یغادر الی ترکیا
غادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي طهران متوجها الى انقرة وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب اردوغان .
وقال الرئيس رئيسي في تصريح قبيل مغادرته طهران ان تركيا دولة جارة وشريك لإيران وسنبحث خلال هذه الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والوضع في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على غزة بدعم امريكي.
وأكد رئيسي: نؤمن ان الانتصار حليف الفلسطينيين، وان قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني يمكن أن يكون فعالاً في وقف جرائم هذا الكيان.