عبداللهیان: خطر نشوب الحرب یتزاید في الشرق الأوسط

واعتبر وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في مقابلة مع قناة NEWS ABC فجر الاربعاء، أميركا على أنها السبب الرئيسي لتصعيد التوتر في المنطقة، وقال: إنه إذا أوقفت واشنطن دعمها لحرب الكيان الصهيوني على غزة، فإن نتنياهو لن يصمد حتى 10 دقائق.

واوضح أن نطاق الصراع في غزة اتسع وتزايد خطر نشوب حرب على نطاق واسع في الشرق الأوسط، واضاف: واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوتر، لكنها دعمت آلة الحرب الاسرائيلية ووسعت نطاق الصراع.



وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: بدلاً من الدعوة إلى ضبط النفس، ينبغي لواشنطن أن ترغمالكيان الإسرائيلي على وقف الحرب، لأن هناك احتمال أن تشتعل بؤر التوتر في الشرق الأوسط وأن يشمل الصراع المنطقة بأكملها.



وقال أمير عبداللهيان ردا على سؤال مذيعة قناة ABC حول عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر: نحن نعتبر حماس حركة فلسطينية تحرير وتتصدى للاحتلال، وبطبيعة الحال، لم نوافق قط على قتل النساء والأطفال والمدنيين في أي مكان في العالم، نحن لا نؤيد ذلك أبدا.

وتحدث عن العمل الإجرامي الذي قامت به اميركا باغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وقال: كان هذا خطأً كبيراً جداً ارتكبه ترامب، هذا ليس شيئًا يمكننا نسيانه، وما زلنا نطالب بمعاقبة جميع الأشخاص المتورطين في هذا الهجوم على أفعالهم.

وحول الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، قال وزير الخارجية الايراني: سواء فاز ترامب أو خسر، فلن يكون لها في النهاية تأثير كبير على العلاقات بين اميركا وإيران، الأفراد ليسوا مهمين، ما يهم هو سلوك الحكومة.

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