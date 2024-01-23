وزیر الدفاع الإیراني: نرصد کافة التطورات في المنطقة والعالم

وقال العميد "محمد رضا أشتياني"في مراسم انضمام عدد كبير من المسيرات الاستراتيجية القتالية والاستطلاعية والتدميرية والرادارية الی الجیش الإیراني: من أهم واجبات وزارة الدفاع، هو تجهيز وتسليح القوات المسلحة للدفاع عن البلاد: ولانضمام هذه الطائرات المسیرة سیکون تأثيرا كبيرا على القوة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: نرصد دوما كافة التطورات في المنطقة والعالم وأضاف: تتم مراجعة ودراسة التقنيات الجديدة والمحدثة في العالم ومواءمتها مع احتياجات القوات المسلحة ليتم توطينها وإنتاجها للدفاع عن البلاد ومواجهة تهديدات البرية والجوية والبحرية والفضائية.

وصرح وزير الدفاع: نؤكد للشعب أننا سنستخدم كل قوتنا وجهودنا للدفاع عن الوطن وزيادة قوة الردع وتحسين القوة القتالية للقوات المسلحة.

وقد اقيمت الیوم الثلاثاء، مراسم الحاق عدد كبير من المسيرات الاستراتيجية القتالية والاستطلاعية والتدميرية والرادارية من تصميم وانتاج وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالتعاون مع الجيش الايراني، وبحضور القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء "عبد الرحيم موسوي" و وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد " محمد رضا اشتياني".

وفي مراسم الالحاق هذه، فقد انضم الى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5" والتي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات.

وعلاوة على ذلك، تم ايضا الحاق مسيرات "آرش" و"باور" ذات القدرة على تنفيذ مهام تدميرية وبعيدة المدى ومحددة، بالإضافة إلى مسيرات "كرار" ،التي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مختلف المهام المستهدفة والقتالیَة والاعتراض الجوي، بالتنظيم القتالي للجيش الايراني.

كما تم تجهيز الطائرات بدون طيار التي تم تحديثها بأنظمة حماية ذاتية، وانظمة الحرب الإلكترونية وأسلحة ذكية تهدف إلى ضرب هدف، وتتمتع بقدرات خاصة وحديثة في الاستخدام المشترك مع أنظمة الأسلحة الأخرى والعمليات القائمة على الشبكة.

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