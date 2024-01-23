قائد الثورة: على الدول الإسلامیة أن تقطع الشرایین الحیویة للکیان الصهیوني

وانتقد قائد الثورة الإسلامیة خلال استقباله جمعا من مسؤولي مؤتمر إحياء الذكرى لـ2400 شهيد محافظة طهران، تصرفات مسؤولي الدول الإسلامية فيما يتعلق بقضية غزة البالغة الأهمية، قائلا: في بعض الأحيان مواقف وتصريحات مسؤولي الدول الإسلامية خاطئة لأنهم يتحدثون عن بعض الموضوعات مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهو أمر خارج عن إرادتهم، وهو في أيدي العدو الصهيوني الخبیث، ويجب على مسؤولي الدول الإسلامية التحرك في القضايا التي هي ضمن ارادتهم .

وقال: القضية التي في أيدي المسؤولين في الدول الإسلامية هي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني وعلى الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، ولا تساعد هذا الکیان.

وتابع، رغم الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم كل الصعوبات، كما جاء في القرآن "و أن الله مع المؤمنين" وأينما كان الله يتحقق النصر.

وأضاف قائد الثورة، أن انتصار أهل غزة مؤكد، وسيظهر الله عز وجل هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وتسعد قلوب المسلمين، وخاصة أهل فلسطين وغزة.

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