عبداللهیان یلتقی لافروف في نیویورک قبیل اجتماع مجلس الأمن الدولي

وتمحور لقاء أميرعبداللهيان حول القضايا الاقليمية والدولية والثنائية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى نيويورك عصر الاثنين (بالتوقيت المحلي).

ويرافق وزير الخارجية الايراني وفدا رفيع المستوى في ثالث زيارة له الى مقر الأمم المتحدة في الشهور العشرة الماضية.

وسيعقد اجتماع مجلس الأمن عصر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الاعضاء في المجلس بالاضافة الى وزراء خارجية الدول المؤثرة في المنطقة.

وقد وجهت فرنسا التي ترأس مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، الدعوة لوزير الخارجية الايراني ووزراء خارجية بعض الدول الأخرى للمشاركة في هذا الاجتماع.