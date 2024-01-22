وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان.. عودة السفراء خلال أيام

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن البلدين سيتبادلان السفراء مرة أخرى يوم 26 يناير كانون الثاني.

واستدعت باكستان سفيرها في طهران ولم تسمح لنظيره بالعودة إلى إسلام أباد، كما أنها ألغت جميع الارتباطات الدبلوماسية والتجارية المهمة.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية: "بناء على دعوة وزير الخارجية جليل عباس جيلاني، سيقوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بزيارة إلى باكستان يوم 29 يناير 2024".



وكان القصف المتبادل بين البلدين هو الأخطر في السنوات القليلة الماضية وأثار قلقا بشأن عدم الاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلنت إيران في الـ16 من الشهر الجاري أنها استهدفت "أهدافا إرهابية" في الأراضي الباكستانية.

وقابلتها باكستان بإعلانها قصف "أهداف إرهابية" في منطقة حدودية إيرانية في نفس اليوم.



إثر ذلك صدرت بيانات إدانة منفصلة من كلا البلدين، أكدا فيها أن الهجومين أسفرا عن ضحايا مدنيين، وأنهما يحترمان سلامة أراضي الطرف الآخر باعتبارهما "بلدين صديقين شقيقين".



وقررت إسلام أباد استدعاء سفيرها لدى طهران في الـ17 من الشهر نفسه، وأبلغت طهران بعدم عودة سفيرها إلى باكستان في الوقت الراهن بعدما كان في زيارة إلى بلاده.

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