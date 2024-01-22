کنعاني: محاربة الجماعات الإرهابیة من الأجندات المشترکة لإیران وباکستان/ هناک تقدم في العلاقات بین طهران والقاهرة

واضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، منذ السابع من اكتوبر اصيب أكثر من 62 ألف شخص في غزة، بينهم أكثر من 6000 امرأة وأكثر من 8660 طفلا.

التزامنا بأمن وسيادة العراق وسلامته الإقليمية هو التزام مثبت بالكامل

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار كنعاني الى ان تحرك ايران في أربيل لا يتعارض مع سيادة العراق ووحدة أراضيه بل كان عقابا للمعتدين على امن ايران وقال : إن التزامنا بأمن العراق وسيادة العراق وسلامته الإقليمية هو التزام مثبت بالكامل ولا يحتاج إلى التحقق.

وتابع قائلا : إيران أكبر مدافع عن سيادة العراق الوطنية واستقراره وأمنه وداعم لوحدة أراضي هذه البلاد. موضحا، لقد أثبتنا التزامنا بالسيادة الوطنية والإقليمية للعراق خلال سنوات عديدة.

وأوضح أن الإجراء الذي قامت به إيران ضد المقر الأمني للكيان الصهيوني في أربيل یأتي في اطار التعامل مع منتهكي الأمن القومي الإيراني ولم يكن إجراءً ضد العراق وأمنه وسيادته.

وأضاف: قد وجهت إيران مرارا وتكرارا التحذيرات اللازمة للسلطات العراقية واعلنت أن ضمان الأمن القومي الإيراني هو خطنا الأحمر.

وصرح أن تجمع بعض الجماعات الإرهابية للعمل ضد الأمن القومي الإيراني في منطقة شمال العراق أمر غير مقبول و نحن نصر دائما على توفیر أمن العراق حكومة وشعبا والتنسيق والتعاون مع جيش هذا البلد لضمان أمن هذا البلد.

وتابع قائلا : نؤكد على التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين لضمان الأمن القومي لإيران والعراق.

محاربة الجماعات الإرهابية من الأجندات المشتركة لإيران وباكستان

وفيما يتعلق بالهجوم العسكري الإيراني الأخير ضد جماعة إرهابية في باكستان، قال: تم تنفیذ الهجوم على القواعد الإرهابية لجيش الظلم في منطقة الجبل الأخضر في باكستان، لمواجهة الإرهابيين الذين كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات وكانوا مستعدين للاعتداء علی حدود إيران وقواعد بلادنا وربما مواطنينا.

العلاقات بين إيران وباكستان قویة

وأكد أن محاربة الجماعات الإرهابية وضمان أمن الحدود من الأجندات المشتركة للقوات العسكرية والأمنية في إيران وباكستان و إن العلاقات بين إيران وباكستان رصینة وقویة، واتخاذ إجراءات ضد جماعة إرهابية لها سجلات عديدة في العمليات الإرهابية يدل علی اهتمامنا بالأمن القومي.

المفاوضات بين إيران و الاتحاد الأوروبي مستمرة

وعن اللقاء الأخير بين مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني" ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا قال: جرت في جنيف محادثات بين السيد باقري وإنريكي مورا، وتم استعراض آخر وضع للمفاوضات الرامیة إلی الغاء الحظر عن ایران وهذه المحادثات والاتصالات بين الجانبين سوف تستمر.

وعن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد كنعاني أن التعاون بين الجانبين مستمر وهذا التعاون سيستمر في إطار العلاقات بين إيران والوكالة.

الکیان الصهیوني يسعى دوما لخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة

وحول التهديدات الأخيرة لبعض مسؤولي الکیان الصهيوني ضد إيران، قال: إن هذه التهديدات والتصريحات التي لا أساس لها من الصحة، تؤشر علی الطبيعة العدوانية للکیان الصهيوني وتدل على مستوى التهديد الذي يشكله هذا الکیان على الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الکیان الصهیوني يسعى دوما وراء خلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة والعالم و نعتقد أن هذه التصريحات سخيفة، وبالطبع لن نترك أي إجراء ضد إيران دون رد.

وقال كنعاني: على مجلس الأمن الدولي أن ينتبه لمثل هذه التصريحات الصادرة عن الکیان الصهيوني ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثل هذه التهديدات.

تحركات الناتو لا ترضي دول وحكومات المنطقة

وبخصوص مناورات حلف شمال الأطلسي الأخیرة قال: نعتقد أن الإجراءات العسکریة والمناورات من هذا النوع والجهود الرامية إلى توسيع تواجد الناتو في المنطقة لن تساهم في إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة ولم توفر أنشطة الناتو أي سلام واستقرار لشعوب المنطقة فحسب، بل تسببت أيضًا في انتشار انعدام الأمن والحرب والقتل و إن تحركات الناتو لا ترضي دول وحكومات المنطقة، والتعاون مع هذه الآلية العسكرية لا يساهم في أمن المنطقة.

علاقاتنا مع العراق قوية ومتينة

وفيما يتعلق بالعلاقات بين إيران والعراق، قال: علاقاتنا مع العراق قوية ومتينة، ومشاوراتنا واتصالاتنا مع الجانب العراقي مستمرة ويومية واستمعنا لتصريحات السلطات العراقية وعرضنا مواقفنا على الجانب العراقي وستتطور العلاقات مع العراق في ظل العلاقات الطيبة بين الجانبين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: فيما يتعلق بالقضايا الأمنية،كما أعلنا مراراً وتكراراً لسلطات بغداد وأربيل، نؤكد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين الجانبين ومعالجة مخاوف إيران ويمكن حل هذه المشكلة من خلال التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية.

لم یحدد موعد لزيارة أمير عبد اللهيان إلى باكستان

وردا على سؤال حول زيارة وزير الخاريجة لباكستان ،قال كنعاني: جرت محادثة هاتفية جيدة بين وزيري خارجية إيران وباكستان، ودعا وزير خارجية باكستان، أمير عبد اللهيان لزیارة هذا البلد، لكن موعد زيارة وزير الخارجية لم یحدد بعد.

هناك تقدم في العلاقات بين طهران والقاهرة

وردا على بعض الأخبار عن زيارة أمير عبد اللهيان لمصر قال: ظروفنا جيدة وحققنا تقدما جيدا في العلاقات والمشاورات إيجابية والاجتماعات السابقة للمسؤولين تشير إلى الأجواء الإيجابية الجديدة .

و تابع كنعاني: تم تحديد خارطة الطريق لمواصلة المفاوضات بين البلدين وحل الخلافات، و المباحثات المباشرة والمحادثات الهاتفية بناء على أوامر رئيسي البلدين و تصر السلطات على مواصلة المحادثات لاتخاذ خطوة جديدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: نحن متفائلون بأننا سنمضي قدما. لدينا مواضيع ثنائية للمناقشة. وأجرى مسؤولو البلدين حوارات بشأن القضية الفلسطينية. وترتبط المؤسسات الإنسانية الإيرانية، بما في ذلك الهلال الأحمر الإيراني، بعلاقة مستمرة مع مصر.

وقال كنعاني: سنواصل جهودنا بناء على اتفاق الرئيسين وفيما يتعلق بالتخطيط لزيارة أمير عبد اللهيان إلى هذه البلاد، والذي أعلنته وسائل الإعلام العربية، قال إنه لا يستطيع تأكيد أي شيء في هذا الصدد.

العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية جيدة ومتقدمة

وحول ادعاء بعض وسائل الإعلام بأن السعودية تقوم بدور الوسيط في نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، قال كنعاني: لا أؤكد أن السعودية تلعب دورا، لكن الأميركيين يستخدمون طرقا لإرسال الرسائل. و العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية جيدة ومتقدمة. وهناك جهود جادة لتطوير التعاون.

وبشأن ادعاء اعتقال مواطن إيراني من قبل قوات المنطقة الشمالية من العراق، قال: ليس لدي معلومات حول ذلك.

وفيما يتعلق باستدعاء السفير الإيراني في هولندا قال أيضا: لم تصلنا أي معلومات مؤكدة عن وفاة مواطن هولندي على خلفية عمليات إيران في أربيل.

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