قمر "ثریا" الصناعي یرسل أولى إشاراته إلى الأرض

وقال عيسى زارع بور من خلال نشر منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية : "الحمد لله اكتمل نجاح قمر ثريا الصناعي".

وأرسل قمر "ثريا" الصناعي اليوم أولى إشاراته إلى الإرض بعد إطلاقه امس السبت ووضعه في المدار بنجاح.

هذا وتم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" يوم أمس السبت إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" ثلاثي المراحل، الذي يعمل بالوقود الصلب وصنع من قبل علماء القوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وهذه هي المرة الأولى التي نجحت فيها إيران في وضع قمر صناعي في مدارات أعلى من 500 كيلومتر.

ومن جهته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "عيسى زارع بور" إلى الإطلاق الناجح لهذا القمر الصناعي، واعتبر بأنّه حقق رقما قياسيا جديدا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية في البلاد.

ومع إطلاق هذا القمر الصناعي البحثي، سيتم وضع العديد من الأنظمة الفرعية التي طورها معهد أبحاث الفضاء الإيراني في ظروف الاختبار المداري، وسيكون الطريق للتطور السريع لصناعة الفضاء المحلية الإيرانية أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو زيادة القدرة على حقن الأقمار الصناعية في مدارات أعلى.

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