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السفارة الباکستانیة: التعاون بین طهران واسلام اباد حیوي للسلام الاقلیمي
اكدت السفارة الباكستانية في طهران وقوف اسلام اباد الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقول ان التعاون والثقة المتبادلين بين البلدين الشقيقين حيوي بالنسبة للسلام الاقليمي.
وكتبت السفارة الباكستانية في تدوينة على حسابها على منصة "ايكس": ان باكستان تقف دائما وفي جميع الظروف العصيبة الى جانب ايران.
واضافت ان التعاون والثقة المتبادلين بين البلدين الشقيقين في بيئة اقليمية معقدة، حيوي بالنسبة للسلام والاستقرار.