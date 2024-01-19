السفارة الباکستانیة: التعاون بین طهران واسلام اباد حیوي للسلام الاقلیمي

وكتبت السفارة الباكستانية في تدوينة على حسابها على منصة "ايكس": ان باكستان تقف دائما وفي جميع الظروف العصيبة الى جانب ايران.

واضافت ان التعاون والثقة المتبادلين بين البلدين الشقيقين في بيئة اقليمية معقدة، حيوي بالنسبة للسلام والاستقرار.

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