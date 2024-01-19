باکستان تعلن انتهاء التصعید مع ایران

وافادت وسائل الاعلام الباكسانية ان الاجتماع الطارئ للجنة الامن القومي الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء المؤقت انوار الحق كاكر، عقد في اسلام اباد.

وتاسيسا على قرار لجنة الامن القومي الباكستاني، فقد استانفت اسلام اباد كامل علاقاتها الدبلوماسية مع ايران على ان يعود السفيران الى مقر عمليهما في عاصمتي البلدين قريبا.

وفي السياق، اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ان الطرفين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزيري خارجية البلدين، عودة سفيرهما الى عاصمة البلد الاخر.

واتفق وزيرا خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان وباكستان جليل عباس جيلاني خلال الاتصال الهاتفي على تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق في مجال مكافحة الارهاب وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية ان الوزير جليل عباس جيلاني اكد ان احترام سلامة التراب والسيادة، يجب ان يشكل اساس التعاون الثنائي.

واكد العلاقات الوثيقة والاخوية القائمة بين باكستان وايران معربا عن حرص بلاده على التعاون مع طهران على اساس روح الثقة والتعاون المتبادلين.

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